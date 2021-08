Iara Dias mais próxima de Matthias, o 'Rei dos aspiradores'

A novela protagonizada por Iara Dias e Matthias Schmelz, conhecido como o ‘Rei dos aspiradores’, continua a dar que falar.Após o término do namoro do empresário alemão com Agnes Arabela, a jovem voltou atrás na decisão de uma possível reconciliação com o ‘ex’.Embora esteja mais atenta ao coração, Iara nunca cortou de forma definitiva o contacto com Schmelz, que continua a ajudá-la financeiramente. A jovem defende, inclusivamente, o alemão das acusações de lenocínio.