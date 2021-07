Iara Dias sobre o ‘Rei dos Aspiradores’: “Lidamos melhor como amigos”

O empresário Matthias Schemlz, conhecido como o ‘rei dos aspiradores’, continua próximo da ex-namorada Iara Dias. Foi a própria a confirmá-lo, ontem, no ‘Manhã CM’, da CMTV. “É uma pessoa que a bem ou a mal marcou a minha vida. Tenho um carinho enorme por ele. Não tenho pena de não estar com ele. Aceito. Chegámos a uma fase da nossa vida em que percebemos que lidamos melhor como amigos do que como casal”, disse.









O elo de ligação entre o alemão e a jovem é a filha desta, Kimberly, de ano e meio. “Ele fala diariamente com a Kim e ajuda-me monetariamente.” Matthias aceitou perfilhar a criança, fruto do envolvimento de Iara com uma terceira pessoa. “Só mudava o nascimento da minha filha, embora a ame. O facto de estar com o Matthias e ter engravidado de outro homem deixa-me triste. [Hoje] não ficaria grávida fora da relação com ele”, confessou.

Questionada sobre uma possível reconciliação, a estudante de Design deixou ponto assente: “Não penso em voltar para o Matthias. Ainda sou responsável por algumas casas que ele tem, mas mão tenho intenções de voltar para ele.”



Agnes já voltou a Portugal

A ex-concorrente da quinta edição da ‘Casa dos Segredos’ Agnes Arabela Marques, apontada como a nova namorada de Matthias Schmelz, já regressou do Dubai. Ao que tudo indica, está separada do ‘rei dos aspiradores’. “A Agnes voltou para Portugal. Já cá está há dois/três meses. Pelo que o Matthias me disse nunca houve relação. Ela deve ter feito confusão na cabeça dela”, provocou a rival Iara durante a passagem pelo ‘Manhã CM’.



As duas, recorde-se, trocaram várias farpas nas redes sociais. Iara referiu-se à romena como “p***”. Esta defendeu-se ameaçando avançar com uma queixa-crime. “Não sei se vais ter dinheiro para pagar”, disse.



A aspirante a designer mantém-se implacável com a romena. “A partir do momento em que ela me ofende, não vou ficar calada.” Parece estar para durar o diferendo que opõe as duas beldades presentes na vida de Matthias Schmelz.