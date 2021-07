Ide ameaça Jorge após ser chamada de "predadora sexual": "Seria caso para lhe colocar um processo"

Fiquei bastante chocada com o que ouvi. Isso é muito grave, acho que ele não sabe o que é uma predadora sexual. É muito pesado. É muito forte, muito grave até, seria caso para lhe colocar um processo", afirmou no 'Dois às 10', da TVI.

, começou por afirmar ao apresentador.", completou.As declarações de Jorge tornaram-se polémicas e Ide mostrou-se espantada com o colega e ameaçou-o com um processo em tribunal por difamação.A sexagenária justificou, ainda, que ficou alguns dias sem contactar Jorge por ter ido com a filha e com o genro para o Algarve para desfrutar de uns dias de descanso. E como o programa terminou de madrugada não teve tempo de lhe pedir o contacto.Sobre o pedido de namoro, Ide disse 'sim', mas na verdade, mas que este ignorou o seu pedido.