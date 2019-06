Idosa atropelada por escolta de William e Kate

Uma idosa de 83 anos está no hospital após ser atingida por uma mota que fazia parte da escolta do príncipe William e da mulher deste, Kate Middleton.

A comitiva dos duques de Cambridge deslocava-se de Londres para Windsor na tarde de segunda-feira quando o acidente aconteceu. A mulher, Irene Mayor, está internada em estado grave, mas estável, segundo as autoridades. Segundo o 'Mail Online', ela terá várias fraturas.





Já o 'The Sun' revela, depois de falar com várias testemunhas, que a escolta estaria do lado errado da estrada, a tentar abrir caminho entre o trânsito, quando o acidente aconteceu.

Segundo um porta-voz da Casa Real, William e Kate ficaram "extremamente preocupados e tristes" ao saber do acidente e pretende visitar a idosa no hospital.

"Vossas Altezas Reais desejam o melhor para Irene e sua família e vão manter contato durante todas as etapas de sua recuperação", disse.