Idosa de 89 anos recria vestido que Cristina Ferreira usou nos Globos de Ouro

Foto: Facebook

08:41

Uma idosa de 89 anos não ficou indiferente aos vestidos usados por Cristina Ferreira na gala dos Globos de Ouro e recriou um dos seus vestidos, partilhado pela página de Facebook da Santa Casa da Misericórdia de Azinhaga."Não queremos ser más-línguas, mas a Cristina Ferreira copiou o outfit da D. Anita na entrega do prémio Personalidade do Ano, no nosso Almoço de Irmãos", pode ler-se na publicação.Recorde-se que Cristina Ferreira ganhou o prémio de Personalidade do Ano no evento, que decorreu no passado domingo.