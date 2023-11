Igor Regalla está de luto

Quando nasci já tinhas o teu pequeno império em Bissau… na altura tinhas a tua empresa com mais de 20 camiões que transportavam desde arroz, a caju a outro tipo de mercadorias que vinham do porto para os eventuais armazéns… era fascinante ver-te comandar tanta gente

é difícil acreditar que um pai, chefe de família, fosse obrigar a família a sair de um país em guerra no primeiro barco e ficasse para trás para proteger o que era 'dele'. Mas não era isso… Nunca foi sobre isso. O meu pai viveu para a família até aos últimos dias", acrescentou ainda Igor Regalla.



"Apesar de ter perdido a empresa, praticamente, e de ter perdido tudo o que tínhamos, o homem acabou por se reinventar e viveu sem dever nada a ninguém até ao último dia. Obcecado por deixar o nome limpo. Orgulhoso pela única vez que trabalhou para alguém, ter sido como diretor geral das águas e eletricidade de Bissau… O meu pai foi um rei noutra vida… só pode. Nesta podia chamar-lhe tanta coisa… King. Grand. OG (old gangster). Quem se cruzou com ele sabe do que estou a falar", sublinhou ainda o ator que participou no projeto 'Pôr do Sol', na RTP.



"Como tive oportunidade de te dizer em vida, tenho muito orgulho de dizer que sou filho do Alexandre Sampaio e Melo. Deixaste filhos que te hão de amar até deixarem de ter memória", rematou o ex-companheiro da cantora Carolina Deslandes.





Alexandre Sampaio e Melo. Em forma de homenagem, o ator de 'Papel Principal', da SIC, escreveu uma mensagem sentida no seu Instagram para aquele que referiu comO artista começou por frisar as recordações que tinha do pai., escreveu o ator.