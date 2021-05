Iker Casillas acusado de ter sido infiel a Sara Carbonero

15 mai 2021 • 19:31

Durante o casamento, Iker Casillas e Sara Carbonero eram considerados um dos casais mais estáveis do panorama mediático, mas agora que o divórcio foi assinado,De acordo com o programa espanhol ‘Salvame’, Casillas viveu em segredo, durante parte do casamento, um affair com a modelo búlgara Nadia Alessandrova, que contactada pela imprensa espanhola não negou o caso. "disse, negando, no entanto, ter sido ela a responsável pelo fim da união do antigo craque com a jornalista., afirma.AMIZADE MANTÉM-SEApesar das polémicas, Sara mostra continuar amiga de Casillas e que se tenta abstrair das notícias em torno da sua vida privada. O ex-casal, recorde-se, tem dois filhos.