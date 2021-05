Iker Casillas apanha susto e vai ao hospital com dor no peito

passou um verdadeiro susto. O ex-marido de Sara Carbonero teve de ir ao hospital, no passado dia 28 de maio, após, enquanto jogava padel com uns amigos, revela em exclusivo a revista 'Hola'.A publicação espanhola referiu, ainda, que Iker Casillas foi levado por uns amigos para o Hospital Universitário Quirónsalud Madrid a fim de descartar a hipótese de estar a ser sofrer um enfarte do miocárdio. Mas, após exames detalhados, os médicos descansaram o antigo guarda-redes do FC Porto.Iker Casillas já voltou à sua vida normal, e esta terça-feira, 4 de maio, partilhou uma fotografia nas suas redes sociais depois de fazer exercício físico.Recorde-se que há dois anos, a 1 de maio, o ex-marido de Sara Carbonero esteve hospitalizado após ter sofrido um enfarte do miocárdio durante um treino enquanto era jogador do FC Porto.