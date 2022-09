Iker Casillas ‘apanhado’ com nova paixão Ex-guarda-redes do FC Porto foi visto com María Camacho mas rejeita relação.

Iker Casillas anunciou recentemente a separação de Sara Carbonero

Foto: EPA

01:30

Após o divórcio de Sara Carbonero, já foram apontadas diversas conquistas a Iker Casillas. Desta vez, o antigo jogador do FC Porto foi visto em clima de grande cumplicidade com María José Camacho, uma mulher viúva de 43 anos, com dois filhos.



As imagens foram divulgadas pela revista espanhola ‘Hola!’. No Twitter, Casillas mostrou-se indignado. "Não há nenhuma nova ilusão. O que há é uma nova invenção! Que maneira de criar uma história... de loucos", atirou, negando o envolvimento.

