Iker Casillas e Sara Carbonero enfrentam rumores de separação

Segundo a imprensa espanhola, Iker Casillas e Sara Carbonero poderão estar à beira do divórcio. Apesar dos rumores não serem novos, voltaram a ganhar força esra semana.

Isto porque o ex-guarda redes do FC Porto comprou recentemente uma casa no centro de Madrid, que terá custado cerca de três milhões de euros, apenas em seu nome. Uma informação confirmada pelo jornal espanhol 'Diez Minutos', que vem reforçar as revelações surpreendentes do desportista sobre o casamento.

Numa entrevista recente à revista espanhola ‘Semana’, Iker admitiu que o enfarte que sofreu e a doença da mulher "abalaram" o casamento. "Não estive com a Sara tanto quando devia", disse.

O desportista prepara-se para começar a trabalhar no Real Madrid apesar das novas funções serem desconhecidas.

Recorde-se que o casal tem dois filhos em comum: Martín, de seis anos, e Lucas, de três.