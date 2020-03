Iker Casillas e Sara Carbonero escolhem o Porto para passar a quarentena

A carregar o vídeo ...

Sara Carbonero assume peruca

A viver entre Madrid e o Porto, Sara Carbonero e Iker Casillas optaram por passar esta fase difícil resguardados no apartamento que têm na Foz, na Invicta.Tanto a jornalista de 36 anos, como o antigo guarda-redes do FC Porto, de 38, passaram por problemas de saúde recentemente, colocando-se assim em grupos de maior risco.Por isso, têm-se mantido em alerta e o mais protegidos possível, junto dos dois filhos, Martín, de seis anos, e Lucas, de três.Durante a quarentena, Sara Carbonero tem partilhado algumas reflexões com os seguidores e algunspara, escreveu.Recorde-se que Sara Carbonero terminou no final do ano passado os tratamentos para combater um tumor maligno nos ovários e Casillas sofreu um enfarte em maio do ano passado.