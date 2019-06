Iker Casillas e Sara Carbonero regressam a Portugal por motivos de saúde

e, como parece que a cidade portuguesa tem um efeito terapêutico sobre Carbonero Casillas, a família decidiu ficar por mais algum tempo.

No mesmo ano que marca o nono aniversário do mediático beijo de Iker e Sara no Mundial da África do Sul, que se tornou viral, o casal continua a dar provas de uma grande paixão e união e continua disposto a lutar com todas as suas forças contra os contratempos que surgem.