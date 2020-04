Iker Casillas em passeio com o cão pela Foz

17:49

André Filipe Oliveira

As saídas deà rua são muito restritas. O atleta foi surpreendido a passear o animal de estimação, conhecido como Agustito, no passadiço da Foz, no Porto, aliviando algum stress acumulado. O atleta e a mulherestão inseridos no considerado grupo de risco devido aos problemas de saúdes vividos no último ano. O primeiro sofreu um enfarte do miocárdio que o afastou dos relvados. A segunda foi diagnosticada com um tumor nos ovários. Devido a esta condição clínica, o casal tem mantido uma postura muito recatada em casa, evitando exposições de risco e protegendo os dois filhos, Lucas e Martín.Embora desolada com a situação em Espanha, que já infetou 83 mil pessoas e matou mais de 14 mil, até ao fecho da revista, a jornalista mantém o otimismo para o futuro.escreveu, esta semana, nas redes sociais, originando uma corrente solidária entre os milhares de admiradores. A morte de Radomir Antic, ex-treinador do Atlético de Madrid, emocionou Carbonero, que enviou mensagem de força à família do técnico: "Todo o meu carinho nestes momentos tão duros."