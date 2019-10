Iker Casillas partilha foto de Sara Carbonero com mensagem de força

Ver esta publicação no Instagram #girlscandoanything Uma publicação partilhada por Iker Casillas (@ikercasillas) a 8 de Out, 2019 às 6:14 PDT

Iker Casillas partilhou esta terça-feira uma fotografia da mulher - que em maio deste ano foi operada a um tumor no ovário - com uma mensagem de força.Na publicação, Sara surge de costas com uma camisola cinzenta e com a mensagem "As mulheres conseguem tudo" escrita a letras douradas.O futebolista reforçou essa mesma mensagem ao reescrevê-la na descrição da imagem publicada no Instagram.O gesto de carinho foi apreciado pela jornalista que agradeceu com vários 'emojis' com corações num comentário.