Iker Casillas festeja 36º aniversário de Sara Carbonero

Sara Carbonero celebra o seu 36º aniversário. Uma data especial que Iker Casillas não deixou passar em branco e que assinalou com uma discreta publicação nas redes sociais", escreveu o jogador na legenda da fotografia publicada em que surge abraçado à mulher.Recorde-se que ao longo do último ano o casal viveu um período conturbado após Iker Casillas ter sofrido um enfarte do miocárdio e de ter sido diagnosticado cancro dos ovários a Sara. Atualmente o casal mantém a sua vida no Porto onde vive com os dois filhos.