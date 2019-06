Iker Casillas mostra exames médicos aos fãs

Dias melhores parecem chegar ao seio familiar de Iker Casillas e Sara Carbonero. O guarda-redes do Futebol Clube de Porto foi sujeito a uma nova bateria de exames ao coração, um mês e meio depois do enfarte do miocárdio, que ocorreu a 1 de maio durante um treino dos dragões."Recuperação", escreveu nas redes sociais, dando a entender que os resultados clínicos já apresentam melhorias significativas.O percurso profissional de Casillas continua, no entanto, por esclarecer.Enquanto isso, o craque vai apoiando a mulher que se encontra em fase de tratamentos, devido a um cancro nos ovários.Sara Carbonero foi internada na Clínica Ruber Internacional, em Madrid, onde foi sujeita a uma operação de remoção do tumor.A jornalista mostra-se confiante na superação da doença.