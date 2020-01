Iker Casillas recorda enfarte do miocárdio Jogador deu motivação a 174 jovens médicos.

"Difícil não é jogar frente a 70 ou 80 mil adeptos nas bancadas. Difícil é fazer uma operação ao coração a quem teve um enfarte". Iker Casillas recordou o momento difícil que viveu num encontro perante 174 jovens médicos, no Hospital de São João, no Porto.



O guarda-redes do FC Porto foi convidado da ‘Sessão de Acolhimento do Internato 2020’, durante o dia de ontem, e reconheceu o seu respeito pelos profissionais de saúde: "Os médicos mais experientes vão ensinar-vos o melhor caminho para a brilhante profissão que é ser médico" confessou o guardião.

