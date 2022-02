Iker Casillas tem novo amor

Iker Casillas anunciou recentemente a separação de Sara Carbonero

11 fev 2022 • 06:00

Carolina Cunha

Quase um ano após o anúncio do divórcio de Sara Carbonero, Iker Casillas, de 40 anos, deu uma nova oportunidade ao amor. Rocío Osorno, uma influencer espanhola, de 34 anos, conquistou o coração do ex-futebolista e os dois têm mantido uma relação discreta. Segundo a revista ‘Lecturas’, Iker e Rocío vivem em cidades diferentes (ela em Sevilha e ele em Madrid) mas nem isso impediu a cumplicidade entre os dois. A relação terá começado há vários meses e os encontros têm sido constantes. A mesma publicação dá conta que o recém-casal desfrutou recentemente de uma viagem romântica a Paris.









Tal como Casillas, também Rocío passou por um processo de separação. A influenciadora anunciou, em 2020, o fim do casamento do qual tem dois filhos. Um factor que une o casal, que tem feito de tudo para manter o relacionamento discreto, longe de mediatismos, para proteger as famílias.

Apesar do fim do casamento, Sara e Iker mantêm uma relação próxima em prol dos filhos com vários encontros semanais. Sara também vive uma nova relação, com o músico Kiko Morente.