Iker Casillas vive novo romance com modelo espanhola

É o primeiro namoro público do espanhol desde que acabou com Sara Carbonero

Iker Casillas, de 41 anos, está a viver uma nova relação amorosa, a primeira tornada pública após a separação de Sara Carbonero.O mais recente amor do antigo guarda-redes do FC Porto chama-se Ana, é natural de Salamanca, Espanha, e, de acordo com o programa ‘Fiesta’, da Telecinco, trabalha como modelo, embora seja, também, enfermeira, e, ao que tudo indica, a relação é séria.Iker Casillas e Ana estão comprometidos e a relação já terá começado em janeiro deste ano.