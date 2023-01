Ilusionista Mário Daniel desmaiou durante truque em aquário

O ilusionista Mário Daniel desmaiou durante a execução de um dos seus truques de magia no espetáculo ‘Minutos Mágicos’, no Teatro Sá da Bandeira, no Porto.Durante o número, Mário Daniel teve de ficar debaixo de água, dentro de uma caixa, enquanto procurava a chave para a abrir. Contudo, o truque não correu como o previsto e fez com que o ilusionista acabasse por desmaiar debaixo de água.O profissional de magia, um dos mais conhecidos do País, perdeu os sentidos “aos 2 minutos e 30 segundos”. A equipa de produção foi obrigada a intervir e usou uma chave suplente para tirar o ilusionista do aquário.