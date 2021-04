Imagens do novo programa de Manuel Luís Goucha foram apagadas

Manuel Luís Goucha e o marido, Rui Oliveira

15 abr 2021 • 18:06

'Histórias de Cavalos' é o novo programa de Manuel Luís Goucha e do marido, Rui Oliveira. A produtora responsável, CRIAVISÃO, partilhou nas suas redes sociais um pequeno vídeo sobre o programa mas acabou por ter de eliminar depois de ter sido chamada à atenção pela estação de Queluz de Baixo.

"A TVI pediu-nos para retirar o vídeo porque ainda não o podíamos divulgar. Foi uma colega nossa que o publicou e meteu online… Pediram-nos para o retirar, porque ainda estão a aprovar algumas questões. Mas será para breve", revelou a produtora ao site da revista 'VIP'.



A estrela das tardes da TVI tem partilhado alguns pormenores do seu novo programa.



Manuel Luís Goucha e Rui Oliveira já tinham revelado que tinham uma paixão por cavalos. O apresentador acumula, assim, vários projetos na TVI: 'Goucha' que apresenta todas as tardes, é uma das caras do 'Conta-me' e, agora, do 'Histórias de Cavalos' com o marido.