Imagens mostram princesa Diana de férias sem Carlos antes do divórcio

Dois anos antes de assinar o divórcio do príncipe Carlos, Diana já fazia vida de solteira. Foram agora reveladas imagens de umas férias, em 1990, da mãe dos príncipes William e Harry com amigos da realeza Kyril, o príncipe de Preslav e o designer Giancarlo Giammetti, cofundador Valentino, a bordo de um iate de luxo em Itália.Nas fotografias captadas, Lady Di mostra uma postura radiante e bem-disposta, bem diferente daquela que mostrava em entrevista quando o tema era o casamento com o filho da rainha Isabel II.