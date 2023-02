Imagens raras do namoro entre Chris Evans e Alba Baptista Ator norte-americano partilhou várias fotografias que ilustram momentos da relação que já dura há um ano.

Imagens raras do namoro entre Chris Evans e Alba Baptista

01:30

O ator Chris Evans declarou-se à portuguesa Alba Baptista no Dia dos Namorados. Conhecido pelo icónico papel de Capitão América, o ator norte-americano partilhou várias fotografias que ilustram momentos da relação que já dura há um ano, incluindo as viagens que o casal fez ao longo dos últimos meses.



Se há uns meses o namoro era vivido em segredo, agora os atores mostram-se mais cúmplices e unidos do que nunca. Alba Baptista mantém-se sem conta de Instagram após um caso de publicação involuntária de imagens íntimas.

Mais sobre