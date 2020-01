Imparável! Castelo Branco afirma que Rita Pereira é "perigosa"

Castelo Branco ataca Rita Pereira

O tio Zé só quer ser falado para não cair no esquecimento" ou "está passada! isso foi alguma nega que lhe dera".



Rita Pereira está de férias em Tulum, no México, e mantém-se em silêncio em relação ao comentário feito. Os admiradores aguardam, no entanto, uma reação de atriz que não deixa nada por dizer.



Castelo Branco prometeu um vídeo aos fãs onde vai revelar escândalos sobre figuras da televisão portuguesa.