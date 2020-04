Imparável, Lili Caneças surge a dançar em novo vídeo

Lili Caneças faz furor a dançar em novo vídeo

02 abr 2020 • 19:30

Integrada no grupo de risco devido à idade, Lili Caneças, de 75 anos, tem cumprido todas as medidas de isolamento. Decidida a ocupar o tempo livre, a socialite tem usado as redes sociais para interagir com os seguidores e publicou um vídeo em que surge a dançar.escreveu a socialite na legenda da publicação em que apelou aos fãs para se manterem ativos ao longo do período de crise.Um momento hilariante que conquistou de imediato vários elogios dos fãs que apoiam a sua iniciativa.