Império de Beyoncé tornou-se numa dinastia

A filha mais velha, Blue Ivy Carter, fruto do seu casamento com o rapper e produtor musical Jay Z, tem apenas nove anos e ganhou este ano o seu primeiro Grammy com ‘Brown Skin Girl’, videoclip que protagoniza ao lado da mãe e dos músicos SAINt JHN e WizKid.Habituada à fama desde que nasceu, Blue Ivy mostra-se assim decidida a seguir as pisadas dos progenitores e tornar-se também ela numa estrela. A princesa herdeira dos reis da indústria musical norte-americana - juntamente com os gémeos Rumi e Sir Carter, de três anos - é vestida pela sua própria estilista e tem ‘personal shopper’.Já o rapper (de nome verdadeiro Shawn Carter), que tem uma fortuna avaliada em cerca de 1,1 mil milhões de euros, é dono da plataforma de streaming Tidal, que concorre com o Spotify, detém parte de uma equipa da NBA, os Brooklyn Nets, e é proprietário da marca de champanhe Armand de Brignac (a garrafa mais barata custa 265 euros), que comprou em 2014.Jay Z também tem uma editora discográfica, a Roc Nation, assim como vários investimentos imobiliários.