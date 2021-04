Império milionário de Cristiano Ronaldo volta a crescer

. Apaixonado por mansões de luxo e carros topo de gama, o craque garantiu que toda a sua família ganhasse outro fôlego com as suas conquistas futebolísticas. O certo é que os três irmãos nunca deixaram de trabalhar e lutaram pelos seus objetivos.. No entanto, encontrou o seu lugar como empresária. JNem Dolores escapa à gana dos Aveiro em querer mostrar o seu valor.O império da família, esse, não pára de aumentar.lidera o mercado dos investimentos,. É ainda. E atualmenteA mãe Dolores investiu algumas poupanças numa nova casa de família, localizada na Ponta do Sol, situada na costa sul da ilha. Um lugar que a mãe de Ronaldo tem elegido como refúgio para renovar energias., revelou a a mãe de Cristiano Ronaldo em conversa com Maria Botelho Moniz.. É neste refúgio em terras algarvias que o núcleo duro dos Aveiro aproveita a maior parte dos dias de verão. É também nesta propriedade que Dolores passa mais tempo com o neto Cristianinho, durante as visitas do menino a Portugal fora do ano letivo.Katia Aveiro, que se mudou há cerca de dois anos de armas e bagagens para o outro lado do Atlântico, mais concretamente para o Gramado, no Brasil, não esqueceu o amor pelas terras lusitanas e decidiu manter a casa onde viveu durante vários anos no Parque das Nações, em Lisboa. É neste apartamento que Dolores e Elma pernoitam durante as visitas rápidas à capital.Ao longo dos últimos anos, Cristiano Ronaldo tem passado por vários países. Viveu durante um largo período em Manchester, no Reino Unido, onde comprou a sua primeira casa com o ordenado milionário que conquistou graças ao seu desempenho nos relvados ao serviço do Manchester United. Esta, o que representou uma perda significativa para aquele foi o investimento inicial do craque: 4,4 milhões de euros.. Foi nesta casa que se tornou pai de quatro crianças: Cristianinho, de 10 anos, Eva e Mateo, de três, e Alana Martina, também de três anos. No último ano, fez alterações ao seu testamento e ofereceu a moradia de La Finca à companheira, Georgina Rodríguez.Atualmente, o jogador, ao serviço da Juventus, reside em Turim, Itália, numa mansão com uma vista privilegiada sobre a cidade. A casa é, no entanto, arrendada e não faz parte do leque de investimentos milionários do internacional português, que se dedica cada vez mais ao mundo dos negócios, começando, assim, a preparar-se para a despedida dos relvados.