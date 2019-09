Impressionante: as confissões e remorsos de Maria das Dores após morte do marido

A carregar o vídeo ...

Socialite encomendou a morte do marido, em 2007. Está presa há 12 anos.

Na obra ‘Eu, Maria das Dores, me Confesso’, que chega agora às bancas, a socialite diz que nunca premeditou a morte do marido, mas admite que teve "cinco minutos de apagão de bom senso e lucidez", nos quais ordenou ao motorista João Paulo Silva e a outro amigo do empregado, Paulo Horta, a morte do então companheiro:Maria admite que tentou evitar o crime, por arrependimento, mas não terá chegado a tempo.Após o sucedido, a socialite encontrou-se com João Paulo Silva no Campo Grande para pagar o valor acordado."Tenho na mala os 1500 euros que prometi pelo trabalho das torneiras. Na realidade, é o dinheiro com que ordenei o assassínio."A socialite nega os valores exorbitantes muitas vezes mencionados pela imprensa: "Não lhe prometi 150 mil euros do dinheiro do seguro. Não prometi esse dinheiro ao João Paulo. Apenas lhe falei dos 1500 euros. Foi o que lhe paguei, nesse dia, no Campo Grande, minutos depois de cometer o homicídio."Maria acabou por ser detida a 6 de fevereiro de 2007. Foi encaminhada para interrogatório na polícia e negou sempre o alegado envolvimento na morte de Paulo Cruz.A socialite ficou detida no Estabelecimento Prisional de Tires até à data do primeiro julgamento. Acabou por ser condenada a 23 anos de prisão, em novembro de 2008. Conseguiu a revisão da pena para 21 anos.Toda a história hoje na revista Vidas do Correio da Manhã