Noélia Pereira está mesmo empenhada em mudar de estilo de vida e de imagem.A ex-concorrente do Big-Brother trocou de rotinas e hábitos alimentares e treinacom o objetivo de moldar a silhueta.

Depois de ter já perdido mais de 11 quilos, recorreu às redes sociais para, juntamente com o seu personal trainer, partilhar as diferenças resultantes do plano especializado posto em prática.