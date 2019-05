Incêndio no bar do irmão de Cláudia Vieira em tribunal

O bar do irmão de Cláudia Vieira, Sérgio Vieira, na praia de Santo Amaro de Oeiras, foi destruído parcialmente pelas chamas na madrugada de 23 de maio.O espaço ficou bastante danificado, deixando o empresário de rastos com o prejuízo.Contactado pelo, mostrou-se cauteloso nas palavras, até porque o caso está a ser alvo de investigação: "Não posso dizer nada, porque está tudo em segredo de Justiça."Triste com os acontecimentos recentes, Sérgio conta ainda que, este verão, o negócio está perdido."Não sei mesmo quando é que vai abrir. Não vai ser tão depressa", afirmou, devastado com a tragédia que vai deixar várias pessoas em situação de desemprego."Está a ser tudo muito difícil", acrescentou.