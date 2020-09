Incerteza e medo marcam aniversário de Letizia

Felipe e Letizia

20 set 2020 • 11:24

Letizia Ortiz celebrou esta semana (dia 15) o seu 48.º aniversário de forma discreta e em família.Era um dos maiores receios de Letizia, e de qualquer mãe neste regresso à escola, e acabou por acontecer. Uma colega da jovem princesa terá sido infetada pelo pai, lançando o pânico no colégio privado Santa María de los Rosales, em Madrid, onde Leonor, de 14 anos, estuda com a irmã, a infanta Sofía, de 13.Apesar do susto, Letizia fez questão de manter a sua agenda, até porque esta não é altura de baixar os braços.Por isso, no início da semana, a mulher de Filipe VI visitou uma escola primária em Milagro, Navarra, onde teve a oportunidade de falar com professores e alunos sobre as regras de segurança para o novo ano letivo.Desta forma, a rainha de Espanha tenta afastar as filhas dos escândalos que têm afetado a casa real espanhola. O exílio do rei emérito Juan Carlos nos Emirados Árabes não tem sido suficiente para recuperar o bom nome da família e o esforço de Felipe VI em tentar convencer os mais críticos de que nada tem a ver com os escândalos do pai parece, por vezes, infrutífero. Contudo, Letizia não vai desistir enquanto não alcançar o seu principal objetivo: colocar Leonor no trono.