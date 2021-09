Índia Branquinho: A nova menina bonita da ficção

01:30

Vânia Nunes

Índia Branquinho, de 25 anos, é um dos novos talentos da representação que vai reforçar a ficção nacional da SIC. A jovem integra o elenco da terceira temporada da série ‘O Clube’ e promete dar que falar com a sua beleza e sensualidade ao lado de nomes sonantes como Jessica Athayde, José Raposo, Lourenço Ortigão ou Vera Kolodzig.Após várias participações em séries e novelas, este é o primeiro grande papel da carreira da jovem, que é apontada como a nova menina bonita da televisão. Índia Branquinho estudou representação numa das mais prestigiadas escolas de Londres, no Reino Unido, e o seu talento não tem passado despercebido.Além da representação, Índia dá cartas no mundo da moda e tem protagonizado diversas produções fotográficos e campanhas. Duas paixões que faz questão de conciliar a longo prazo. Nas redes sociais, ganha cada vez mais notoriedade e já soma quase 17 mil seguidores, que destacam o seu talento e beleza natural. Nas fotografias partilhadas deixa em evidência as suas curvas mais ousadas e os fãs não resistem a elogiá-la.n