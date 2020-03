Índia e Ana Malhoa incendeiam redes sociais com ousadia

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por INDIA MALHOA (@indiamalhoa) a 10 de Mar, 2020 às 1:34 PDT

Ana e Índia Malhoa aproveitaram um final de tarde para ir à praia juntas e registaram o momento. Depois de terem visto o pôr-do-sol, mãe e filha deixaram-se fotografar de biquíni e as suas curvas não deixou ninguém indiferente.As duas registaram o momento nas suas redes sociais e o momento levou os fãs à loucura. Os comentários deixados nas publicações foram a elogiar as curvas das cantoras."Hoje esteve um dia muito bombástico", "Belíssima e super elegante" e "És incrivelmente linda" foram alguns dos comentários deixados nas publicações das duas.Mas, houve um comentário comum que se destacou: mãe e filha comentaram a publicação uma da outra com a mesma frase., escreveram.