Índia Malhoa: "Estou para perceber se botox é crime"

Índia Malhoa usou as redes sociais para mostrar a sua indignação perante os comentários que tem recebido sobre a sua imagem. Sempre que coloca uma nova foto no Instagram, a filha de Ana Malhoa é atacada, principalmente com acusações de ter recorrido a procedimentos estéticos no rosto."Ainda estou para perceber se fazer plásticas, botox ou o que quiserem chamar é algum crime nesta sociedade", escreveu, acrescentado: "Cansada deste género de mensagens/comentários, entre outros, ofensivos diariamente".A cantora, de 20 anos, fez questão de partilhar uma dessas mensagens numa história do Instagram: "Esses lábios cheios de botox... vai ser toda plástica como a mãe."Apesar de reprovar as críticas, Índia Malhoa tem-se mostrado indiferente e partilha com os mais de 82 mil seguidores fotos ousadas, em que surge com uma imagem sensual e arrojada, algumas delas em lingerie ou fato de banho.Apesar dos comentários negativos que recebe, Índia Malhoa também tem muitos fãs a elogiar o seu estilo e imagem. Entre eles está a mãe, Ana Malhoa, que faz questão de deixar claro que admira e apoia a jovem, ao deixar gostos e comentários nas suas publicações.