Índia Malhoa sexy e provocadora em novo projeto

Videoclipe da nova música de Índia Malhoa revela lado mais ousado e sexy da jovem artista. Projeto revela desejo de apostar definitivamente na música

Aos 23 anos, Índia Malhoa está decidida a apostar na carreira musical e lançou um novo tema. Foi através das redes sociais, em que soma quase 100 mil seguidores, que a filha de Ana Malhoa revelou o lançamento da canção, ‘Roleta’, acompanhada de respetivo videoclipe.Além do talento na música, Índia surpreendeu ao mostrar o seu lado mais sensual e provocador no vídeo de apresentação do single, com a sua beleza e ousadia em grande evidência. Nas imagens é possível ver a jovem artista, com roupas reduzidas, a dançar de forma sedutora. Desta forma, Índia mostra que quer seguir os passos da família, que tem um percurso ligado à música, e continuar o legado.O avô, José Malhoa, é um conhecido músico popular e a mãe, Ana Malhoa, também se tornou cantora com vários projetos a solo. Índia já se tinha estreado com uma música infantil e, em 2019, tanto Ana Malhoa como José Malhoa antecipavam o regresso da jovem ao mundo da música. Acontece agora.Orgulhosa por ver a filha realizar o sonho de vingar na área da música, Ana Malhoa mostrou o seu apoio público. "Partilhem com o coração. Desejo-te a maior sorte deste Mundo. Amo-te", escreveu.