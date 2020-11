Inês Aires Pereira reforça ficção da TVI: “Em breve começo uma nova aventura”

Inês Aires Pereira é a nova aposta da ficção da TVI. A atriz de 31 anos marcou presença na emissão especial do programa ‘Em Família’, com Cristina Ferreira e Manuel Luís Goucha, no último sábado, e em conversa com os apresentadores fez um pedido: "Já estou no teatro (com a peça ‘Avenida Q’), mas queria vir para a televisão…Não têm um papelito para mim?".

Depois de mostrar vários vídeos do seu trajeto profissional, a atriz recebeu uma boa notícia da Diretora de Entretenimento e Ficção da TVI: "Eu gosto de gente que não tem vergonha, que não tem problemas com nada. Tu tens uma filha pequenina para criar. Tu precisas, não é? Inês Aires Pereira, estás contratada".

Após a participação no programa, a atriz reagiu à notícia nas redes sociais: "E é isto amigos! Em breve começo uma nova aventura! Vou fazer nobelaaaaa".

"Obrigada Cristina e Manuel Luís por me receberem tão bem para contar esta novidade", agradeceu na legenda da fotografia em que surge ao lado dos apresentadores da TVI.

A atriz irá integrar o elenco da próxima novela da Estação de Queluz de Baixo, que tem estreia marcada para 2021.