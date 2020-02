Inês Castel-Branco e Pedro Sousa separados

O namoro de Inês Castel-Branco e Pedro Sousa chegou ao fim.Depois de se terem apaixonado durante as gravações da novela 'Nazaré', na SIC, onde contracenaram, os atores viveram um romance durante quatro meses, mas, agora, decidiram seguir caminhos diferentes.Segundo a 'VIP', a rutura aconteceu de forma tranquila e os dois mantêm uma boa relação., contou uma fonte próxima da artista à mesma publicação.Inês Castel-Branco e Pedro Sousa nunca assumiram a relação publicamente. A mesma fonte afirma que Inês quer manter-se discreta em relação à vida pessoal., afirmou.Recorde-se que os dois viveram um romance na novela, que acabou por passar da ficção para a vida real. No entanto, não resultou e ambos estão agora a encarar uma nova fase da vida dedicados aos projetos profissionais.Inês Castel-Branco vai integrar a segunda temporada da novela 'Nazaré', enquanto Pedro Sousa deixou a SIC e mudou-se para a TVI. O ator vai integrar o elenco da nova novela do canal, 'Quer o Destino'.