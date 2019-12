Inês Castel-Branco esconde namoro com Pedro Sousa da mãe

Discreto em relação à sua vida pessoal, o casal tem mantido o relacionamento longe dos holofotes da fama e apenas alguns amigos mais próximos sabiam, até há pouco tempo, do namoro.É que nem a mãe da atriz, Luísa Castel-Branco, sabe do envolvimento entre os dois.Durante o programa ‘Passadeira Vermelha’, da SIC Caras, na qual a escritora esteve, Liliana Campos questionou Luísa acerca do namoro da filha com Pedro, mas a jornalista foi contida nas palavras e referiu que Inês ainda não lhe contou que está apaixonada."Não faço a mínima ideia", começou por dizer. "", afirmou.Mesmo não tendo conhecimento do relacionamento, Luísa Castel-Branco dá força para o namoro. "Ele é muito giro e um bom partido. Vamos ver o que o futuro reserva. Mas enquanto ela não me disser...", finalizou.