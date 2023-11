Inês Castel-Branco faz confissões inesperadas sobre masturbação

Inês Castel-Branco esteve no podcast ‘Reset’, de Mariana Cabral, mais conhecida como ‘Bumba na Fofinha’. Durante a conversa entre a atriz, de 41 anos, e a humorista, veio à baila o tema da educação católica que fez parte da sua infância.Inês Castel-Branco falou do peso disso “na parte sexual” e a maneira como educa o filho, Simão, de 13 anos. “Eu digo ao meu filho: ‘Estás no teu quarto, podes fazer aquilo que tu quiseres, ninguém tem nada a ver com isso, vai descobrir a tua pilinha’”, contou a atriz, recordando o tempo em que também se descobriu.