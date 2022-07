Inês Castel-Branco pedida em casamento

Atriz, de 40 anos, está noiva do chef Ricardo Salsa.

Inês Castel-Branco assumiu namoro com o chef Ricardo Salsa

Uma semana depois de Inês Castel-Branco ter tornado público que namora com o chef Ricardo Salsa, a revista ‘Nova Gente’ avança que a atriz, de 40 anos, foi pedida em casamento.Discreta em relação à sua vida privada, Inês tem-se mantido em silêncio sobre a fase feliz de que está a viver.Ao Correio da Manhã, uma fonte próxima da atriz - que pode ser vista atualmente na novela ‘Para Sempre’ (TVI) - já tinha revelado que a artista se sente plenamente realizada com o seu novo amor. "A Inês está muito feliz com a nova relação e quem está à volta dela também fica, claro".