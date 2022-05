Inês Castel-Branco revela: "Todas nós tivemos uma relação tóxica"

Inês Castel-Branco revelou ter passado por uma relação tóxica. Em conversa com Mafalda Rodiles, no podcast ‘Oh, Mãe’, a atriz admitiu ainda que não é fácil conhecer o homem certo. "Encontrar a pessoa certa dá trabalho e muitas vezes estamos a perder tempo com pessoas erradas, muito tempo. Muitas vezes não tens coragem porque tens medo de estar sozinha ou porque é confortável ter alguém, mas há muitas pessoas que estão em sítios onde não são felizes", começou por dizer a protagonista da novela ‘Para Sempre’ (TVI)."Se estás a discutir, se estás a chorar, se estás com dúvidas, se estás com uma autoestima de m***a, então se calhar não estás no sítio certo", continuou a atriz, de 40 anos. "Já todas nós tivemos essas relações. Todas nós tivemos uma relação tóxica. Eu tive uma, demorei um ano e meio a sair de lá. Mas, de facto, quanto mais velha fico, mais percebo… Tive várias relações nestes últimos anos. Em todas elas, cheguei a um momento em que disse assim: ‘Desculpa, não me leves a mal, mas não és tu", concluiu.Inês é mãe de Simão, de 11 anos, fruto da sua relação com Filipe Pinto Soares, de quem se separou quando o filho tinha um ano e oito meses. "Já estávamos juntos há nove anos. Foi uma decisão minha e não foi nada fácil. Não foi nada fácil, porque é o desmoronamento de uma família. Sempre achei que ia correr tudo muito bem, depois as coisas não correm como nós pensamos", disse em 2020, num outro podcast.Inês Castel-Branco tem todas as razões para se sentir feliz a nível profissional. A atriz é protagonista da novela da TVI ‘Para Sempre’, onde contracena com Diogo Morgado, mas também pode ser vista no cinema, em ‘Um Filme em Forma de Assim’, de João Botelho.Ainda no pequeno ecrã, Inês Castel-Branco foi uma das convidadas do programa ‘Taskmaster’, com Vasco Palmeirim e Nuno Markl. A RTP 1 exibe este sábado à noite um ‘best of’ do formato.