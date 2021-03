Inês Castel-Branco roubada em casa por empregada

01:30

Vânia Nunes

Inês Castel-Branco, de 39 anos, revelou que foi vítima de roubo por parte de uma empregada que a ajudava com as tarefas da casa. A situação aconteceu quando estava grávida de Simão, há dez anos, mas ainda hoje deixa marcas.





“Quando estava grávida, contratei uma pessoa para trabalhar em minha casa e tomar conta do meu filho. Entrevistei muitas e a melhor de todas, com o melhor currículo e com as melhores referências, eu contratei. Ela trabalhou em minha casa durante um ano e meio. Um dia, vou passar um fim de semana ao Alentejo e, quando volto, não encontro o meu computador, nem o computador do meu marido, nem a máquina fotográfica, nem a televisão. Tinham roubado tudo o que era de valor”, começou por recordar no programa ‘5 para a Meia-Noite’ (RTP1). A atriz nunca desconfiou da funcionária. “Mas a casa não estava revolvida. Estava tudo intacto. Na altura, porque também sou parva, convenci o meu marido a receber uma estudante em minha casa durante um ano inteiro. Então chamámos a polícia e a polícia perguntou: ‘Quem é que tem a chave?’ A estudante, a empregada e nós. E eu pus as mãos no fogo pelas duas”, disse. “Eu confio o meu filho a esta mulher. Ela adora trabalhar aqui, jamais me roubaria”, acrescentou, recordando o que pensou na altura. Mais tarde, descobriu tudo através das redes sociais. “Passaram-se mais seis meses e, um dia, estou no Facebook e encontro a página da minha empregada e vejo fotografias onde ela está identificada com a minha roupa vestida. (...) E uma criança com roupas do meu filho. Confrontei-a e despedi-a”, contou.

Protagoniza nova novela da TVI



Inês Castel-Branco é uma das protagonistas da nova novela ‘Para Sempre’, da TVI, e conta que está num grupo de WhatsApp com a diretora Cristina Ferreira. “Tem a ver com a presença da imprensa, o que nós podemos ou não mostrar nas redes sociais”, disse. Maya Booth, Diogo Morgado e Pedro Sousa também integram o elenco desta produção.