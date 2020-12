Inês Castel-Branco vai passar o Natal com a família no escritório do irmão: “Tem 700 metros quadrados”

17:09

À semelhança de muitos portugueses, Inês Castel-Branco vê-se obrigada a procurar soluções para passar o Natal com a família, devido à pandemia de Covid-19. A atriz esteve à conversa com Manuel Luís Goucha no ‘Você na TV’, esta quarta-feira, e revelou os planos para a quadra natalícia.

"O ano passado foi em minha casa. Este ano resolvemos fazer no escritório do meu irmão porque tem 700 metros quadrados. Por uma questão de pandemia e segurança, achámos que era ótimo", afirmou.

Para que a família não passe a consoada separada, a filha de Luísa Castel-Branco encontrou uma solução. "A minha mãe estava muito reticente em estar connosco e para nós é muito triste porque já não estamos com ela há muito tempo. Fomo-nos informar e vimos que se estivermos com distância, de máscara, é melhor do que os netos estarem longe dela", disse.



Inês Castel-Branco falou ainda sobre a troca de presentes: "A nossa família não costuma abrir os presentes à noite. A minha mãe fazia a tradição norte-americana: no dia 24 à noite deixávamos um sapato, um copo de leite e umas bolachas, e no dia seguinte, o excitamento era acordar e ir a correr para a árvore".