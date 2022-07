Inês Castel-Branco vive nova paixão: "É o homem mais bonito do mundo"

Inês Castel-Branco e Ricardo Salsa mostraram-se cúmplices na sessão

Foto: Direitos Reservados

01:30

Vânia Nunes

Inês Castel-Branco está novamente apaixonada. A atriz partilhou o resultado de uma campanha que fez com o novo amor, o chef Ricardo Salsa, e escreveu: "Juntei-me a este homem que é o mais bonito do mundo." No fim colocou um coração vermelho e rematou: "Está tudo certo."A protagonista de ‘Para Sempre’ (TVI) não confirmou publicamente a relação, no entanto, o CM apurou que entre os amigos já é assumida. "A Inês está muito feliz com a nova relação e quem está à volta dela também fica, claro", revelou uma fonte próxima da artista de 40 anos.O chef Ricardo Salsa tem mais de 20 anos de experiência na cozinha e criou recentemente um projeto, o Honest Home Food, que fornece serviços de refeições ao domicílio.Inês Castel-Branco estava solteira desde 2019, quando terminou a relação com o ator Pedro Sousa, que conheceu na primeira temporada da novela ‘Nazaré’, da SIC.A atriz tem um filho, Simão, de 11 anos, fruto do relacionamento com Filipe Pinto Soares, de quem se separou quando o menino tinha 1 ano e oito meses.