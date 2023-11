Inês Degener Tomaz afastada da filha

Um misto de emoções. Inês Degener Tomaz viu o marido brilhar na mais recente gala da Bola de Outro' mas, para o acompanhar, teve de deixar para trás o mais importante da sua vida: a filha Carlota.O casal viajou de Inglaterra, onde reside, para Paris, onde decorreu a grande festa do futebol, e onde o jogador português mereceu destaque. Carlota, que nasceu a 29 de agosto, essa, teve de ficar em casa, pois ainda não tem idade para estas andanças.

Na noite de gala, Lionel Messi era o grande favorito à conquista da Bola de Ouro e as previsões confirmaram-se: o internacional argentino arrecadou o troféu pela 8.ª vez na carreira. ‘La pulga’ sagrou-se campeão francês e terminou a época passada com 21 golos em 41 jogos pelo PSG, mas a conquista do Campeonato do Mundo ao serviço da seleção argentina e o facto de ter sido eleito o melhor jogador da competição foram determinantes para alcançar novamente o topo.O pódio ficou fechado com Haaland (2º) e Mbappé (3º), sendo que Bernardo Silva ficou em 9º lugar e outro português, Rúben Dias, acabou na 30ª posição.