Inês Degener Tomaz muda de vida por amor a Bernardo Silva

12:33

Carolina Cunha

Após um ano de namoro,deram um passo importante na relação. Com o craque a viver em Inglaterra, onde joga pelo Manchester City, a modelo e instagramer portuguesa decidiu arriscar tudo por amor e mudar de país para estar mais perto do namorado., revelou Inês.Feliz nesta nova fase da sua vida, a modelo, licenciada em Direito, pretende continuar a investir na sua carreira e, para isso, vai estudar em Inglaterra. "Ainda estou a ver como vai correr tudo e estou à procura de mestrado porque infelizmente, com a Covid-19, lá está tudo fechado", contou a namorada do Bernardo Silva, que quer apostar na área da "comunicação e criatividade".Quanto ao seu percurso como modelo, Inês Degener Tomaz é cada vez mais requisitada por marcas nacionais e internacionais e garante que irá conciliar a sua agenda entre Portugal e Inglaterra. O namorado é o seu principal apoio nesta fase de mudança de vida.