Inês Folque anuncia gravidez após aborto

13:47

Inês Folque, de 32 anos, recorreu às redes sociais para anunciar que está à espera do primeiro filho. No seu blogue pessoal, a apresentadora contou com mais detalhes pormenores da gravidez, revelando, ainda, que antes deste bebé sofreu um aborto espontâneo., revelou Inês Folque, que contou, ainda, que no mês seguinte voltou a engravidar.Inês e Gonçalo Ribeiro Telles vão ser pais em 2020, sendo que ainda não sabem o sexo do bebé. "".Inês e Gonçalo Ribeiro Telles casaram-se a 17 de setembro de 2016.