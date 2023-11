Inês Folque fala sobre o aborto: "O mundo desaba, ficas sem chão"

A atriz foi a convidada do podcast 'NA CALHA', da RFM

Inês Folque

10 nov 2023 • 13:23

"Foi bastante duro, porque é aquela coisa que tu queres muito, muito, muito e finalmente consegues, não é? Depois o mundo desaba porque, de repente, ficas completamente sem chão", confessou Inês Folque.



"Nessa primeira gravidez, que não foi concluída, eu tinha imensas dores. Eu sentia que alguma coisa estava errada. Foi mesmo estranho. Eu estava super tensa", acrescentou. "Não me queria entusiasmar muito e depois quando realmente perdi o bebé, e percebi que até tinha perdido de forma espontânea, nem sequer tive de fazer raspagem, então eu estava super tranquila", rematou.



Recorde-se que a artista, de 36 anos, vive uma relação com Gonçalo Ribeiro Telles, o pai dos seus filhos. , confessou Inês Folque., acrescentou., rematou.Recorde-se que a artista, de 36 anos, vive uma relação com Gonçalo Ribeiro Telles, o pai dos seus filhos.

Inês Folque foi a mais recente convidada do podcast 'NA GRALHA', da RFM, que na presente temporada procura aborda assuntos relacionados com a maternidade.A atriz, que é mãe de dois meninos - Tomás e Francisco Xavier -, acabou por falar do aborto espontâneo que sofreu há uns anos.