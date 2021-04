Inês Folque revela que deixou de treinar após sofrer aborto espontâneo

Inês Folque e a família

06 abr 2021 • 19:11

Tomás é fruto do seu casamento com Gonçalo Telles.

Inês Folque está rendida ao seu bebé Tomás, de quase 15 meses. Dedicada à maternidade, a apresentadora tem voltado aos poucos a fazer desporto. Através das suas redes sociais, Inês Folque recordou o aborto espontâneo que sofreu antes de engravidar do filho e confessou que deixou de praticar desporto por medo.", começou por escrever.Tendo em conta a pandemia, Inês Folque adaptou os seus treinos com o que tinha em casa. Com o desconfinamento e como os ginásios já abriram ao público, a apresentadora já voltou aos treinos que fazia.