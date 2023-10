Inês Gutierrez sobre gravidez: "Não adorei"

"Para nós que estávamos muito na nossa bolha de trabalho, foi uma chamada à vida real - a nível de rotinas, horários, coisas que não estávamos habituados na nossa vida. E, ainda para mais, não temos muitos bebés na família, por isso, foi assim um choque e uma revolução, mas muito bom", contou.



"Tive uma gravidez ótima, não tive enjoos, foi super tranquilo. Mas não adoro aquela coisa das transformações do corpo. Depois sentia-me muito limitada, estive a trabalhar a gravidez toda, a roupa não me servia, queria chegar ao sapato e não chegava bem. […] Percebo, acho que é um estado muito bonito da mulher e é, realmente, maravilhoso o que o ser humano consegue fazer. Isto está tudo muito bem pensado. Mas adorar estar grávida, não" .



, contou.

"Eu sou muito intensa, no bom e no mau. Se tivesse outro filho, gostava de poder dar tudo o que estou a dar a esta e manter também um bocado a qualidade de vida que tenho tido. Neste momento não é possível, portanto, vamos adiando", acrescentou.



Inês Gutierrez e João Montez têm vivido dias de muita felicidade com a chegada da filha, Maria Luísa, há quase um ano e meio.Agora, a atriz, de 27 anos, esteve no programa das manhãs da SIC, 'Casa Feliz', apresentado por João Baião e Diana Chaves, com a filha, para falar sobre como decorreu a gravidez. Inicialmente, a companheira do apresentador da TVI destacou que têm, pois a filhae que este ano e meio como mamáQuando questionada se teria já um segundo filho, a artista confessou que